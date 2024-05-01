Будет ли Израиль добавлен в черный список ООН?

Израиль сталкивается с растущей перспективой того, что ООН включит его в список стран и организаций, которые причиняют вред детям в зонах боевых действий.

Резкие высказывания генерального секретаря ООН в адрес Израиля во время войны в Газе вызывают опасения, что Израиль впервые будет включен в черный список стран, причиняющих вред детям в зонах конфликтов.

Отмечается, что в следующем месяце должен быть опубликован доклад, написанный посланником ООН по вопросам детей и зон боевых действий. Израиль пытается убедить ООН изменить несколько положений первого проекта документа.