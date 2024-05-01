Сийярто рассказал, о чем Столтенберг просит страны альянса

«Во вторник государства-члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не хочет участвовать в этих действиях Североатлантического альянса.

«Мы, венгры, не хотим участвовать в совместных операциях НАТО по транспортировке оружия и обучению украинских солдат. В ближайшие недели в ходе переговоров мы будем бороться за то, чтобы Венгрия могла оставаться в стороне от этого безумия, от сбора этих 100 млрд долларов и перекачки их из Европы», - заявил глава МИД, уточнив, что предложение Столтенберга поступило членам альянса «в первом чтении».

Он также отметил, что правительство считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерского народа».

«Поэтому в следующий период мы сосредоточимся на том, чтобы остаться в стороне от войны. Мы не можем не замечать опасность новой мировой войны и подготовку к ядерной войне. Это безумие здесь, в Европе, должно быть остановлено», - сказал Сийярто, добавив, что конфликт в Украине может быть разрешен только за столом переговоров, а не на поле боя.