Грузия нервно отреагировала на критику США

Заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера является неуместным и наносит ущерб отношениям между Грузией и США, заявил депутат от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

В заявлении Миллера говорится, что США осуждают «инспирированный Кремлем законопроект». По его словам, этот закон и антизападная риторика «Грузинской мечты» поставили Грузию на опасную траекторию.

Заявления и действия грузинского правительства, как отметил представитель Госдепа, несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции, отмечено в заявлении.

«Заявление любого из наших иностранных партнеров так же неуместно, как вчерашнее заявление Георгия Вашадзе (лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели», который говорил перед телекамерами, что идет мирная акция, а за его спиной было видно, как горят ворота парламента», – заявил Мачарашвили.

По словам депутата, мат и оскорбления не являются европейской ценностью.

«Разве то, что было вчера – это европейская ценность?! Если, с их точки зрения, это европейская ценность, то, конечно, мы боремся с этим, и сама Европа борется с этим», – заявил Мачарашвили.

По оценке депутата, подобные заявления наносят вред отношениям Грузии с США.

«Если прозрачность они окрестят противоречащей европейским ценностям, это наносит ущерб американо-грузинским отношениям... Все должны прекратить говорить ложь, это наносит ущерб грузино-американским отношениям», – отметил Мачарашвили.

Что касается заявления Миллера относительно помощи, которую США оказывают Грузии, то, по словам Мачарашвили, если взамен будут просить «о рабстве», то Грузия не сможет на это согласиться.

«Нашу психологию, по-видимому, они не смогли изучить. Мы благодарим всех за помощь, но, если они попросят нас о рабстве, мы не сможем на это согласиться. Если они хотят помочь, чтобы купить камни, коктейли Молотова, устроить поджог и саботаж у дверей парламента, то пусть забирают обратно такую помощь», – сказал депутат.

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили же сказал, что «власти Грузии внимательно знакомятся с заявлениями дружественных стран, но действуют так, как того требует общество и национальная безопасность».

По словам депутата, до сих пор никто не смог сказать, «почему грузинский закон о прозрачности плохой».

«Я не слышал аргументов ни от внутренних, ни от внешних акторов. Поэтому мы далеки от субъективных мнений, и важно поработать над третьим слушанием на следующей сессионной неделе», – отметил Ионатамишвили.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.