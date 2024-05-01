Эрдоган: Ярмо антисемитизма к нам не прилипнет

Страны Запада заняли лицемерную позицию в отношении событий в секторе Газа, где за семь месяцев израильской агрессии погибли десятки тысяч мирных жителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам Семинара по наращиванию потенциала и взаимному обучению, организованному Международным союзом демократов.

«Те, кто вовсю составляет табели о правах человека, молча наблюдали за гибелью 35 тысяч палестинцев, 15 тысяч из которых – дети. На фоне массовых убийств в Газе мы очень внимательно наблюдаем за лицемерной политикой западных лидеров, которые годами читают нам нравоучения о демократии и свободе», - заявил турецкий лидер.

По его словам, интересы Израиля «очерчивают границы западной демократии».

«Все, что затрагивает интересы Израиля, в глазах Запада является антидемократическим и антисемитским», - сказал президент Эрдоган.

Глава государства также подчеркнул беспочвенность обвинений в антисемитизме, озвучиваемых в адрес Турции в связи с ее критикой действий Израиля в секторе Газа.

«Турция отвергает антисемитизм так же, как она выступает против исламофобии, ксенофобии и всех форм культурного расизма. Хочу напомнить тем, кто атакует меня и нашу страну, что они ничего не добьются, враждуя с Турцией. Ярмо антисемитизма никогда к нам не прилипнет», - указал он.

Президент отметил, что Турция всегда держала на повестке вопрос о геноциде Израиля против населения сектора Газа.

«Мы сохраним эту позицию, несмотря на все давление глобального сионистского лобби», - заверил он.

Глава государства выразил сожаление, что чувствительность, проявляемая к антисемитизму, не распространяется на нападки на почве исламофобии и расизма.

«Как страна, потерявшая десятки своих соотечественников за рубежом из-за расистского террора, Турция не может молчать перед лицом отвратительных инцидентов на этой почве», - указал он.

Президент констатировал, что «сегодня неонацистский терроризм, подпитываемый ненавистью к туркам и мусульманам, достиг масштабов, угрожающих безопасности и имуществу наших соотечественников».

Эрдоган подчеркнул, что тот факт, что в ряде стран Европы ультраправые движения пользуются покровительством государства, является «катастрофой, позором и скандальным фактом для западных демократий».