В Азербайджане могут состояться досрочные парламентские выборы

Согласно законодательству, парламентские выборы в Азербайджане должны состояться в ноябре этого года. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что выборы могут состояться и раньше: «Уже должна быть начата определенная работа по обучению членов избирательных комиссий. В связи с тем, что парламентские выборы и СОР29 по календарю должны пройти в одно время, может быть принято решение о переносе выборов».