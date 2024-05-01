США и Британия доигрались: Иран вводит санкции

Иран объявил о введении санкций против граждан США и Великобритании, а также их компаний за поддержку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте в секторе Газа. Тегеран назвал это ответом на санкции Запада, сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Эти санкции введены из-за поддержки этими деятелями и учреждениями израильского образования в его преступлениях в оккупированной Палестине и совершении террористических актов, которые нарушают региональную и международную безопасность и стабильность», — говорится в заявлении МИД Ирана.

По информации Al-Mayadeen, под иранские санкции попали такие крупные компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и Chevron, а также несколько американских политических и военных деятелей. Среди них командующий силами специальных операций армии США Брайан Фентон и командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Чарльз Купер.