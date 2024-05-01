Канал Al Jazeera в Израиле закрывается

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара дала зеленый свет процессу закрытия канала Al Jazeera в Израиле.

Об этом рассказал утром в четверг, 2 мая, сайт «Кан-11». Вопрос о закрытии телеканала Al Jazeera будет решать правительство и, как предполагается, заседание по этому вопросу может пройти уже в четверг вечером.

Технически распоряжение о закрытии телеканала будет выглядеть как правительственный указ прекратить вещание Al Jazeera на арабском и английском языках через контент-провайдеров в Израиле, закрыть офисы телеканала и заблокировать доступ к веб-сайтам.