Первый форум туроператоров стран-членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) проходит 2-3 мая в Баку при совместной организации Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики и ОЭС.

В мероприятии принимают участие официальные представители государств и представители туристской индустрии из 9 стран-членов организации, в том числе из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Ирана и Пакистана.

Руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов в ходе своего выступления на мероприятии отметил важность форума как платформы для взаимного продвижения туризма, обмена знаниями и опытом, а также расширения связей между представителями туристической индустрии региона ОЭС. Также он затронул вопрос развития связей между Государственным агентством по туризму и ОЭС, напомнив, что в декабре 2023 года в Баку состоялась Первая встреча туристических образовательных учреждений государств-членов организации.

Вместе с тем, по словам генерального секретаря ОЭС Хусрава Нозири, форум является важным шагом в направлении укрепления сети туроператоров стран-членов организации. Он отметил, что развитие связей между ними будет способствовать созданию новых туристских продуктов и маршрутов, которые важны для продвижения богатых культурных, природных и исторических ресурсов региона не только внутри организации, но и во всем мире. Более того, в рамках стратегии организации до 2025 года в качестве механизма для стимулирования государственно-частного партнерства генеральный секретарь предложил создать Федерацию туристических агентств ОЭС.

После открытия сессии на тему «Туризм в регионе ОЭС: возможности и проблемы» планируется проведение панельных дискуссий и на такие темы, как «Разработка совместных туристических пакетов по региону ОЭС», «Организация при поддержке Ассоциации туристических агентств Азербайджана регулярных ознакомительных поездок в Азербайджан из Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Турции», «Шелковый путь, проходящий по Ближнему Востоку и Западной Азии: восстановление исторического маршрута Шелкового пути с организационной точки зрения».

Особое внимание в ходе сессии, посвященной теме «Разработки совместных туристических пакетов по региону ОЭС», было уделено вопросу организации различных туров с целью продвижения туристических связей между странами-членами.

В ходе заседания были высказаны предложения о формировании туров со множеством направлений, соединяющих древние города на Шелковом пути, в числе которых Стамбул, Бухару, Самарканд, Хиву, а также двусторонних туров между соседствующими государствами-членами. Одна из основных задач инициативы – популяризация богатого культурного наследия стран-членов, включая исторические мечети, рынки и музеи, в которых представлены образцы традиционных ремесел.

Кроме того, были обсуждены возможности природного туризма в виде хайкинга, трекинга, кемпинга, вопросы организации туров развлекательного характера, туров, охватывающих объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО стран-членов, а также туров, объединяющих в себе туристические столицы ОЭС – Душанбе (2021), Сари (2022), Ардебиль (2023), Шахрисабз (2024), Эрзурум (2025) и Шушу (2026).

Во второй день мероприятия планируется проведение ряда встреч в формате B2B с участием местных и зарубежных туроператоров, а также «круглый стол» с целью обсуждения итогов мероприятия.