Арестован еще один «назарбаевский министр»

Экс-главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что решение о его содержании под стражей принял следственный суд Астаны.

Экс-министр был задержан 29 апреля по делу о январских событиях 2022 года. Тургумбаеву вменяют «превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия».