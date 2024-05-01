Армяне возвращают село Хейримли: полиция нейтрализует протестующих

Отдел информации 17:22

Министерство обороны Армении с вечера 1 мая приступило к разминированию на участке между селом Кирен Тавушской области и селом Хейримли Газахского района Азербайджана.

Это происходит в рамках реализации достигнутого между Баку и Ереваном соглашения о возвращении Азербайджану четырех сел Газахcкого района и делимитации части границы, проходящей в этом направлении согласно Алма-Атинской декларации 1991 года. Жители армянского села Кирен однако не хотят уходить, так как в период оккупации они заняли часть административных территорий Хейримли, построив там дома и торговые объекты. В течение нескольких дней эти люди блокировали автомобильную дорогу Грузия-Армения, чтобы помешать демаркации, и организовывали патрули в селе. Однако сегодня с утра спецназ армянской полиции провел операцию и, применив против протестующих жесткую силу, задержал группу протестующих. Некоторые сельчане были избиты и получили травмы. Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гарник Даниелян сообщил, что около 6 часов утра в село зашли «красные береты», задержали недовольных жителей с применением грубой силы и доставили в полицейское управление Иджевана.

Через несколько часов задержанных отпустили. Но в настоящее время спецназовцы перекрыли дорогу в село Кирен и никого, кроме жителей туда не пускают. Премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил в интервью, что в районе села Кирен определены 11 пунктов, где будет проводиться демаркационный процесс. По его словам, остальные три пункта являются спорными, и стороны ищут решение по ним. Глава общины села Кирен Камо Шахинян сообщил журналистам, что правительство дало им «60-процентную» гарантию, что ни один из домов в селе не перейдет к Азербайджану.