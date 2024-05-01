Официальное заявление главы ХАМАС

Делегация палестинского движения ХАМАС в ближайшее время вернется в Каир для продолжения переговоров об установлении перемирия в секторе Газа. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем, пишут СМИ.

«Хания подтвердил, что делегация ХАМАС прибудет в Египет в ближайшее время, чтобы прийти к завершению текущих переговоров и выработать соглашение, которое помогло бы остановить [израильскую] агрессию и при этом удовлетворило бы требования нашего народа», - говорится в заявлении ХАМАС.

Хания добавил, что «в движении позитивно смотрят на предложение о прекращении огня и в настоящий момент продолжают изучать его».

29 апреля телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источники проинформировал, что делегация ХАМАС покинула Каир после очередного раунда переговоров длительностью один день и планирует вскоре вернуться с письменным ответом на последнее предложение о прекращении огня, выдвинутое Египтом.