ЕС предлагает миллиард Ливану

Европейский союз предложил Ливану финансовый пакет в размере одного миллиарда евро для поддержки его слабеющей экономики и сил безопасности, заявила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Бейрут.

Фон дер Ляйен сказала, что пакет поддержки поможет укрепить базовые услуги в Ливане, включая здравоохранение и образование, однако она добавила, что государству крайне важно «продвигать вперед экономические, финансовые и банковские реформы», чтобы оживить деловую среду и банковский сектор.