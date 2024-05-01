В России запретили упоминать Facebook и Instagram всуе
Депутат Госдумы России Антон Горелкин предложил запретить публичное упоминание заблокированных в стране соцсетей.
«Необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, в частности, любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться», - сказал Горелкин, добавив, что многие звезды шоу-бизнеса предлагают подписаться на такие платформы, «не понимая, какие риски это несет для их аудитории».