США не пустили Россию

США не выдали визы представителям российского Минфина и Центробанка, которые собирались посетить встречу стран БРИКС в Вашингтоне. Об этом СМИ рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

По его словам, замминистра финансов РФ Иван Чебесков и первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, которые возглавляли российскую делегацию, должны были присутствовать на весенних встречах МВФ и Всемирного банка, а затем провести переговоры со своими коллегами из стран БРИКС.

Но США в приемлемые сроки выдали визы только младшим сотрудникам Банка России, а из Минфина вовремя не дали никому. В результате американское посольство в Москве уведомило делегацию о том, что они могут получить визы только во вторник, 16 апреля, когда конференция уже шла, а командировки были отменены.

«Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — сказал Можин. Он назвал произошедшее «низостью и подлостью», которые доходят «до садизма».

«Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные», — подчеркнул Можин.