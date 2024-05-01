Переговоры Украины и Армении

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений и политического диалога. Главы МИД Армении и Украины коснулись также региональных вопросов.

Подчеркнув усилия по достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, Мирзоян отметил важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе безусловного уважения принципа территориальной целостности в процессе делимитации, приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года, и позиции, выраженной в этом вопросе международными партнерами, в том числе МИД Украины.