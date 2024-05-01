Макрон пригласил Шольца на ужин в Париже

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг вечером в Париже за ужином, чтобы обсудить оборонную политику Европейского Союза и политику в отношении Китая. Об этом стало известно изданию Politico от источников.

Сообщается, что встреча двух высокопоставленных лидеров ЕС состоится всего за несколько дней до визита президента Китая Си Цзиньпина в Европу.

Источники описывают встречу как получастное событие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с Макроном и его женой Бриджит во французском ресторане.

«Ужин пройдет без участия советников лидеров двух стран», - сообщили источники.

Издание напоминает, что Шольц и Макрон неоднократно конфликтовали в последние годы, последний раз в феврале, когда президент Франции допустил отправку сухопутных войск в Украину. Канцлер решительно отверг эту идею.

«Ключевой темой обсуждения Шольца и Макрона станет визит Си Цзиньпина, который прибудет во Францию в воскресенье на три дня, а затем отправится в Сербию и Венгрию. Ужин станет для Шольца возможностью проинформировать Макрона о его встрече с Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце», - говорится в статье.