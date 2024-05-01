Миллиард кубометров воды направили в Каспий

Около 1 млрд кубометров воды из пострадавших от паводка регионов Казахстана направлено в Каспийское море, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации республики.

Для этого используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок. Суммарно они могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них специалисты «Казводхоза» провели очистительные, укрепительные и другие работы.

Казахстан с конца марта переживает масштабные за последние 80 лет паводки. В ряде областей был объявлен режим ЧС, десятки тысяч казахстанцев были вынуждены покинуть свои дома. Между тем уровень реки Урал, впадающей в северную часть Каспия, продолжает повышаться. По прогнозам Казгидромета, вторая волна паводков в Атырауской области (где протекает эта река) ожидается 3 мая.