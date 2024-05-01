Активиста Эльгиза Гахрамана вызвали на допрос

Общественный активист Эльгиз Гахраман был вызван в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля. Об этом сам активист сообщил в своем аккаунте в Facebook.

«3 мая, в 15:00, я приглашен на допрос в качестве свидетеля в Главное управление полиции Баку. Мне сказали, что там же разъяснят, по какому уголовному делу меня допрашивают», - написал Гахраман.

В пресс-службе Министерства внутренних дел на запрос haqqin.az дать разъяснения по этому вопросу пока не ответили.