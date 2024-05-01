Гражданам Кыргызстана советуют не ездить в Россию

МИД Кыргызстана призвал граждан временно отказаться от поездок в Россию без веских на это причин в связи с усилением контроля на границе.

«Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию»,— говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

В заявлении ведомства отмечается, что призыв связан со случаями массового отказа во въезде в Россию гражданам Кыргызстана. По состоянию на 2 мая 2024 года ситуация остается прежней, сообщили в МИД.

27 апреля МИД Таджикистана опубликовал заявление, рекомендующее гражданам временно отказаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские власти ужесточили миграционную политику. 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, который сокращает срок пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года и вводит режим высылки нелегальных мигрантов. Минцифры, в свою очередь, предложило обязать иностранных граждан при покупке сим-карты в РФ сдавать биометрические данные.