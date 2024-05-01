Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Путина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, находящимся с визитом в Баку с целью участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подготовка к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе, в том числе о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул, что Баку полон решимости добиться реальных результатов по всем пунктам процесса нормализации.

Министр отметил, что последние договоренности между комиссиями по делимитации Азербайджана и Армении являются прогрессом в рамках мирной повестки дня.