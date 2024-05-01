Россию не стали приглашать на мирный саммит по Украине, который пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии.

«Швейцария всегда демонстрировала готовность направить России приглашение на саммит, однако та неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована в участии», — уточнили в МИД.

В то же время в ведомстве рассчитывают, что Москва изменит свою позицию и присоединится к этому формату в будущем, поскольку она является непосредственным участником конфликта.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — подчеркнули в МИД.

На саммит приглашены более 160 делегаций. В их числе представители стран-членов G7, G20, ЕС, БРИКС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы) и двух религиозных структур (Ватикан и Вселенский Патриархат). Полный список государств-участников будет опубликован незадолго до начала мероприятия.

Пока непонятно, будет ли участвовать в саммите Китай, мирный план которого глава МИД РФ Сергей Лавров называл самым разумным и четким из всех предложенных. Министр иностранных дел Китая Ван И заявлял в начале апреля, что Пекин поддерживает созыв мирной конференции по Украине, но при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных инициатив.