Убийцу бизнесмена-азербайджанца приговорили к пожизненному

Огнестрельное оружие и деньги за убийство осужденный получил через своего знакомого. 3 августа 2023 года он пришел в Lilo Mall, дважды выстрелил потерпевшему в голову и скрылся с места преступления. 17 августа бизнесмен скончался от ран. По этому делу предъявлено обвинение еще двум лицам. Одному из них предъявлено обвинение в заказном убийстве, другому – в пособничестве к преступлению.

В результате вооруженного нападения 3 августа 2023 года был убит бизнесмен, этнический азербайджанец Роман Исаев. Вооруженный человек попросил Исаева, владельца текстильного магазина в торговом центре, выйти на улицу, чтобы поговорить, но тот отказался. После этого нападавший открыл огонь, ранив его в голову, затем скрылся. Момент убийства запечатлели камеры наблюдения.