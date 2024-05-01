«Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для израильского импорта и экспорта…», - написал Кац в X (ранее Twitter), добавив, что уже дал поручение искать альтернативы внешнеторговым связям с Турцией.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с еврейским государством.

* * * 19:31

Турция приостановила торговые связи с Израилем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По их словам, Турция прекратила весь экспорт в Израиль и импорт из него. Пока официальных заявлений турецкие власти не сделали, уточняет агентство.

Экономическое издание Globes пишет, что Турция приступила к реализации приказа о полном запрете на экспорт турецких товаров в Израиль, в порты Ашдода и Хайфы. При этом когда израильские товары прибыли в турецкие порты, выяснилось, что их выгрузка запрещена.