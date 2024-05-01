Скоро перемирие?

По данным того же источника, в ходе переговоров удалось решить «несколько спорных моментов».

Последние несколько часов стали «свидетельством общения между высокопоставленными египетскими чиновниками и руководством ХАМАС, с одной стороны, и с другой стороны, контакта египтян с высокопоставленными чиновниками в Израиле». Об этом египетский источник сообщил катарской газете «Аль-Араби/Аль-Джадид».

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем заявил, что делегация палестинского движения в ближайшее время вернется в Каир для продолжения переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

«Хания подтвердил, что делегация ХАМАС прибудет в Египет в ближайшее время, чтобы прийти к завершению текущих переговоров и выработать соглашение, которое помогло бы остановить [израильскую] агрессию и при этом удовлетворило бы требования нашего народа», - говорится в заявлении ХАМАС.

Хания добавил, что «в движении позитивно смотрят на предложение о прекращении огня и в настоящий момент продолжают изучать его».

Египетские СМИ утверждают, что ХАМАС заинтересован в сделке, а израильский кабинет соберется в ближайшее время, чтобы за нее проголосовать.