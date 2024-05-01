Эрдоган встретился с лидером турецкой оппозиции добавлено видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с лидером оппозиции Озгюром Озелем.
Основные вопросы повестки встречи - обсуждение новой Конституции взамен нынешней, принятой после военного переворота 1980 года, урегулирование в секторе Газа, ситуация в экономике, сообщает телеканал NTV.
Озель возглавляет главную в Турции оппозиционную Республиканскую народную партию (НРП), которая одержала победу на прошедших 31 марта выборах в местные органы власти. Эрдоган является лидером правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Одним из основных на встрече стал вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта.