Попытка нападения на кортеж Нетаньяху

В Тель-Авиве задержан 58-летний мужчина, создававший помехи для движения транспорта.

В полиции Израиля полагают, что задержанный намеревался помешать проезду кортежа премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Некоторое время назад полиция задержала подозреваемого, который препятствовал движению и, согласно подозрению, пытался напасть на кортеж премьер-министра на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Подозреваемому 58 лет, он был доставлен в полицейский участок для допроса», – сказано в заявлении.

Израильские СМИ пишут, что задержанный мужчина открыл окно автомобиля, поднял руку и крикнул: «Ты руководитель, ты виноват, возьми на себя ответственность».