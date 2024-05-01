А.Сулеймани комментирует ситуацию вокруг Газы, противостояние Ирана с Израилем, а также возникшую политико-дипломатическую напряженность между Азербайджаном и Ираном.

Журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает цикл актуальных бесед с известными политическими и общественными деятелями, известными аналитиками вокруг главных проблем современной мировой и региональной повестки. Представляем вниманию читателей haqqin.az вторую часть печатной версии интервью с бывшим послом Ирана в Азербайджане, а ныне аналитиком Афшаром Сулеймани.

- На фоне событий в Газе как-то непривычно кротко ведет себя «Хезболла». В этой организации словно опасаются прямого столкновения с Израилем. Недавно прошла новость о том, что в «Хезболле» поддержали миротворческий план Франции, и они, вполне вероятно, отодвинут свои подразделения на другой берег реки Литани, приняв, таким образом, условия Израиля.

В этой связи мне непонятно, почему «Хезболла» отступила и приняла этот план? Ведь генеральный секретарь Хасан Насралла неоднократно заявлял: если военные действия в Газе будут продолжаться, «Хезболла» не останется безучастной и нанесет удары по Израилю. Чего так и не произошло...

- На мой взгляд, реальной причиной является неравный баланс сил. «Хезболла» никак не может соперничать с Израилем в военном плане. Ведь США, а также западный и вообще христианский мир, не хотят ослабления еврейского государства. И будут его поддерживать.

Да, «Хезболла» может нанести удар по Израилю. Но последствия для нее будут далеко не самыми радужными. Вот, смотрите: боевики ХАМАС убили 1.200 израильтян. А Нетаньяху в ответ убил десятки тысяч палестинцев. В «Хезболле» знают: США, в случае чего, обязательно поддержат еврейское государство, и в результате может начаться масштабная региональная война.

Обратите внимание: в регионе есть и «Хезболла», и ХАМАС, и «Исламский джихад», и сирийцы, и йеменские хуситы. Почему же все эти силы одновременно не атакуют Израиль?

- Очень интересный вопрос. Риторический.

- Видите! А ведь они могли бы. Но вернемся к иранской атаке. Тегеран запросто мог бы нанести по Израилю неожиданный удар. Но не стал этого делать. Потому что не хочет эскалации. Израиль, к слову, также не желает обострять ситуацию, ведь в таком случае ему придется действовать в одиночку, без США.

У Ирана, как Вы знаете, был хороший повод навредить Израилю. Тем более, что на подготовку атаки было целых две недели. Иранцы могли бы договориться с той же «Хезболлой» и нанести скоординированный массивный удар по еврейскому государству. Но этого не произошло. И не произойдет. Потому, что на мировой политической арене все решает сила. Как Иран, так и другие силы на Ближнем Востоке, мягко говоря, недолюбливающие Израиль, знают, что в случае серьезной эскалации в ситуацию вмешаются США, западные страны, НАТО… И будет большая война, из которой победителями мусульмане не выйдут – уж слишком неравны силы.

Такая вот арифметика!

Помимо этого, между мусульманскими странами нет никакого единства. Яркий тому пример - несколько иранских ракет, выпущенных по Израилю, сбила Иордания. Мусульманские государства просто не способны выступить единым фронтом.

- Продолжая эту тему, хотел бы отметить еще один интересный момент. США не просто закрывают глаза, но и, можно сказать, создают условия для того, чтобы Иран мог спокойно продавать свою нефть. В особенности, в Ормузском проливе. Даже несмотря на то, что нефтяной экспорт Исламской Республики находится под санкциями. Мало того, в Конгрессе США обсуждают вопрос возврата Ирану замороженных средств, часть из которых, к слову, уже на пути к возвращению. Речь в первую очередь идет о средствах, находящихся на счетах в банках Южной Кореи. Нет ли у Вас ощущения, что стороны следуют правилам некой общей согласованной игры?

- Я рассматриваю этот вопрос под несколько другим углом зрения. Чтобы лучше понять ситуацию, стараюсь взглянуть на нее глазами американского руководства. Как Вы знаете, во внешней политике США решения принимаются комплексно, к тому же, с участием различных аналитических центров. Вопрос тут в следующем: что будет выгоднее для Вашингтона в отношениях с Ираном – сохранение статус-кво или немедленный переход к военным действиям? Первый вариант видится для Соединенных Штатов более подходящим. К тому же, у американцев есть определенный опыт, накопленный после интервенций в Ирак и Афганистан.

Несколько лет назад, комментируя ситуацию в Сирии, я подчеркивал: в случае с этой страной США воздержались от прямого военного вторжения. И знаете, почему? Потому, что ставка была сделана на затягивание ситуации. В чем тут польза для Вашингтона? Да в том, что за счет Сирии слабеют Россия и Иран, вынужденные тратить свои ресурсы для достижения поставленных ими целей и нести таким образом ощутимый экономический ущерб.

Та же логика прослеживается и вокруг ситуации в Украине. США не волнуют страдания украинцев, их расчет довольно прост. «Россия, - рассуждают они, - наш враг, который должен быть максимально обескровлен. А мы будем продавать оружие украинцам и зарабатывать на этом».

- Но ведь деньги в этой ситуации зарабатывает и Иран, не так ли? А Америка создает для этого все условия. Я имею в виду продажу нефти.

- Не спорю. В целом, анализируя имеющуюся информацию, можно прийти к выводу, что Иран и США взаимодействуют, координируя свои решения. Особенно, в вопросе Израиля. Хотя и не напрямую, а через посредников.

- Но поговаривают, что между Ираном и США имеет место и прямая координация действий. Мол, в Омане и Катаре для этого имеются своего рода «диалоговые площадки».

- Ничего отрицать нельзя. Хотя конкретных доказательств наличия таких площадок у нас с Вами нет. Но даже если и были бы, такой формат далеко не нов. В прошлом подобные случаи уже имели место: со времен президентства Махмуда Ахмадинежада Иран поддерживал с американцами прямой диалог. В частности, когда пост президента занимал Хасан Роухани, Тегеран и Вашингтон вели переговоры по ядерной программе.

Да, стороны предпочитают особо не распространяться о прямых контактах, если таковые действительно имеют место. Но в целом ничего необычного в подобном формате общения я не вижу. Более того, считаю, что он необходим.

- Кстати, есть еще один регион, в котором интересы США и Ирана удивительным образом совпадают. Я говорю о Южном Кавказе. Например, в вопросе Зангезурского коридора. Я внимательно слежу за ситуацией и обратил внимание: заявления послов Ирана и США по этому вопросу почти полностью идентичны. Создается впечатление, что имеет место некая координация, когда два дипломатических представителя разных стран выступают практически с одинаковых позиций. В целом же можно сказать, что в вопросе Южного Кавказа позиция Ирана гораздо ближе к позиции США, нежели к позиции России. Наблюдаете ли Вы такую тенденцию?

- Согласен. Будучи реалистом, я бы даже пошел в этом вопросе дальше и сказал бы, что у Ирана, скорее, больше общих интересов с США, нежели с Россией. Причем не только на Южном Кавказе, но и во всем мире.

Взгляните на эту ситуацию с точки зрения геополитики, вспомните историю, ответьте мне на такой вопрос: разве Россия заинтересована в наличии на геополитической карте мира сильного Ирана? Ответ простой – нет, не заинтересована. А вот позиция США в этом вопросе диаметрально противоположна. Разумеется, при условии, что эта заинтересованность не обернется ущербом для национальных интересов США.

Так вот, в Москве не заинтересованы в становлении Ирана как сильного и могущественного государства. Эту тему я не раз комментировал в прошлом, один из моих комментариев турецкие СМИ вынесли в передовицы. Я отмечал, что настало время, когда Иран уже должен потребовать возмещения ущерба, нанесенного ему Россией.

К сожалению, ответственные за внешнюю политику Ирана этот момент не учитывают. И в данный момент Тегеран больше дает Москве, нежели получает от нее.

В США же считают противниками Россию и Китай. И не хотят, чтобы эти страны укреплялись и развивались. А потому, сотрудничая с американцами, мы могли бы получить немало дивидендов. От России, напомню, мы толком ничего не получили. Нужно быть прагматичным: ведь мировая политическая арена – это, по сути, большая площадка для торговли.

Иран необходим США, чтобы «перекрыть кислород» Китаю. И мы могли бы извлечь из этого фактора немалые выгоды для себя. Обратите внимание: я вовсе не говорю о полном разрыве отношений с Пекином и Москвой, речь всего лишь о смене внешнеполитического вектора.

Посмотрите на Южный Кавказ. Оставила ли Россия Ирану в этом регионе пространство для маневра? Нет! А США поступили бы иначе, достаточно взглянуть на Персидский залив. А потому уверен: Тегеран и Вашингтон могли бы выстроить весьма продуктивные отношения и извлекать из них конкретную пользу. Ибо, если нет пользы, то нет и внешней политики.

Смотрите, сколько возможностей Иран упустил из-за введенного эмбарго, когда не сумел продавать свои энергоресурсы западным странам. Вспомните про проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Не будь всей этой напряженности с США, трубопроводы из Азербайджана в Турцию запросто могли бы быть проложены через территорию Ирана, это ведь куда более короткий и выгодный для всех сторон маршрут…

- Видимо, этим же силам выгодно, чтобы Иран играл именно ту роль, с которой превосходно справляется…

- А вот об этом ничего сказать не могу. Подчеркну лишь, что мы многое потеряли. Упустили много возможностей.

- Перейдем к вопросу отношений между Ираном и Азербайджаном. Двусторонний дипломатический и политический кризис, по всей видимости, преодолен. Как Вы отметили, выгода и прагматичный расчет в конце концов берут верх над риторикой и сантиментами. Тут, в первую очередь, отмечу реализацию такого стратегического значимого как для Баку, так и для Тегерана проекта, как международный транспортный коридор «Север-Юг», который уже начал воплощаться в реальность.

Как Вы считаете, кризис в ирано-азербайджанских отношениях уже позади?

- Не сказал бы. Знаете, двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном являются особой, специфической темой. Причем для обеих стран.

Со стороны все может показаться более позитивным – ведь Баку и Тегеран совместно реализуют транспортные проекты, сотрудничают в сфере энергетики и так далее. И все-таки главным фактором продолжает оставаться вопрос взаимного доверия, без которого ни о каком плодотворном сотрудничестве говорить не приходится.

- Ряд экспертов говорит о наличии разногласий среди ответственных лиц иранской внешней политики. Причем речь не только об отношениях с Азербайджаном. Например, в отличие от администрации Раиси, в Корпусе страже исламской революции выступают за более жесткий внешнеполитический вектор. Насколько сообщения такого рода соответствуют действительности?

- Речь идет о совершенно нормальном явлении, такое, уверен, происходит не только в Иране. В данном случае проблема немного в другом. Азербайджан и Иран – близкие страны. И, полагаю, они должны наладить стабильную площадку для диалога. Причем на самые разные темы. Повторю: взаимное доверие – это главный фактор. Баку и Тегеран должны начать играть открытыми картами! Они должны открыть ящик Пандоры.

- Кстати, совсем недавно мы опубликовали интересную новость: Али Хаменеи, зайдя в магазин книг в Тебризе, сделал замечание продавцу. Рахбара не устроило, что в одной из продаваемых книг слово «mən» – «ə» было написано на турецкий лад - «men».

- Хочу выразить надежду, что в скором времени недоверие между нашими странами уйдет в прошлое. И не стоит забывать, что мы с Вами (Афшар Сулеймани является этническим азербайджанцем - ред.) являемся представителями одного народа. Пусть даже этот народ разделен границами и историей.

- И, наконец, мой последний вопрос. Ранее Вы заявляли, что в вашей стране сайт haqqin.az считают чуть ли не антииранской платформой. Почему сложилось такое мнение? Ведь мы стараемся освещать все точки зрения. Сегодня, например, решили дать слово Вам – экс-послу Ирана и политическому аналитику.

- Знаете, у каждого своя точка зрения. Даже нашу с Вами беседу кто-то может попытаться подать под негативным углом.

Лично я сторонник свободы слова. И считаю, что должен иметь место открытый диалог. Даже если наши точки зрения не во всем совпадают.

- А судьей пусть будет читатель.

- Совершенно верно!