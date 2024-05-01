Полицейские стали оттеснять митингующих на обочину, а тех, кто не подчинялся их требованиям, арестовывали. На данный момент движение частично восстановлено, однако часть митингующих по-прежнему остается на проезжей части.

Сотрудники МВД Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об «иноагентах», которые перекрыли дорогу в Тбилиси на площади Героев.

* * * 20:18

В Тбилиси митингующие снова собрались на акцию. У парламента Грузии уже установлена сцена, на которой скоро начнутся политические выступления.

Участники митинга перекрыли проспект Руставели.

Еще одним эпицентром протестов становится площадь Героев, расположенная в нескольких километрах от проспекта Руставели, где уже собрались противники законопроекта об «иноагентах». Несколько сотен студентов проводят сидячую забастовку. Они скандируют «Нет российскому закону» и «Сакартвело».