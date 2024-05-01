На Объединенные Арабские Эмираты обрушился сильнейший шторм. Из-за непогоды закрылись школы и офисы, авиакомпания Emirates отменила несколько рейсов. Об этом информирует CNN.

«Власти приказали удаленно работать и учиться в пострадавших (от ливней) районах в четверг и пятницу. Дороги в долинах, подверженных наводнениям, перекрыты, а людей попросили держаться подальше от горных, пустынных и морских районов», — говорится в информации телеканала.

В Дубае пришлось ввести оранжевый уровень опасности.

В середине апреля Эмираты уже оказывалась во власти стихии. Тогда на Дубай обрушился сильнейший ливень и мощнейший ураган.