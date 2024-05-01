В индийских пряностях нашли яд
В Индии управление по контролю за безопасностью продуктов питания и соблюдению стандартов (FSSAI) объявило о начале проверки всех производителей пряностей и приправ в стране, сообщило Reuters в четверг, 2 мая.
Это вызвано тем, что в продукции двух крупнейших производителей пряностей MDH и Everest, поставляющих свои смеси на рынки многих стран, был выявлен оксид этилена - сильный яд, оказывающий канцерогенное, мутагенное и наркотическое действие.
Первые сообщения о том, что в смесях индийских пряностей, возможно, содержится оксид этилена, поступили в начале апреля из Гонконга и Сингапура. Высокое содержание токсичного вещества было обнаружено, в частности, в популярных смесях пряностей карри и гарам масала. После этого в Гонконге и Сингапуре данные пряности были отозваны из продажи. В конце апреля проверки индийских пряностей начались в Австралии и Новой Зеландии. Сбор информации ведут и американские регуляторы.