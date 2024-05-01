В индийских пряностях нашли яд

В Индии управление по контролю за безопасностью продуктов питания и соблюдению стандартов (FSSAI) объявило о начале проверки всех производителей пряностей и приправ в стране, сообщило Reuters в четверг, 2 мая.

Это вызвано тем, что в продукции двух крупнейших производителей пряностей MDH и Everest, поставляющих свои смеси на рынки многих стран, был выявлен оксид этилена - сильный яд, оказывающий канцерогенное, мутагенное и наркотическое действие.