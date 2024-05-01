На границе напали на иранских военных

Один иранский пограничник убит и двое ранены в результате обстрела военнослужащих на наблюдательной вышке на западной границе Ирана.

По данным официального агентства Ирана IRNA, пограничники подверглись нападению в городе Бане провинции Курдистан на западе страны, граничащей с Ираком. Заместитель начальника полиции провинции Курдистан Лютфуллах Дараби заявил, что нападение было совершено прошлой ночью, и что информация об инциденте будет предоставлена общественности позже.

Иранский чиновник заявил, что двое военнослужащих, получивших ранения в результате нападения, находятся на лечении в больнице.