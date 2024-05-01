Убит лидер ИГИЛ. За него США обещали 5 миллионов

Мали вместе с Буркина-Фасо и Нигером уже более десяти лет борются с вооруженными группировками, в том числе связанными с «Аль-Каидой» и ИГИЛ.

Высокопоставленный командир «Исламского государства», за информацию о местонахождении которого США объявили награду в 5 миллионов долларов, убит силами безопасности, в состав которых входили войска из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Об этом сообщило государственное телевидение Мали.

Один из самых разыскиваемых членов ИГИЛ на Африканском континенте Абу Хузейфа по прозвищу Хигго был ликвидирован в воскресенье в ходе операции в городе Инделимане в районе Менака на севере Мали.

Абу Хузейфа, гражданин Марокко, известен рядом атак на американские войска в Африке. Среди них - нападение на группу американского спецназа в Тонго Тонго в Нигере в 2017 году, в результате которого погибли четыре американских и четыре нигерийских солдата, а также гражданский переводчик.

После него армия США сократила совместные операции со странами Сахеля и предложило вознаграждение в размере 5 миллионов долларов любому, кто предоставит информацию о его местонахождении.

Представители Госдепартамента и Министерства обороны США заявили, что им известно о сообщении из Мали о смерти Абу Хузейфы, но они ищут дополнительную информацию.