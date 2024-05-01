Американские военные в Молдове

В Молдове с 9 по 16 мая пройдут военные учения Swift Response, в них примут участие более 400 молдавских военнослужащих, а также американские военные и техника, сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

«Целью учений является развитие способностей и повышение уровня взаимодействия между участвующими военнослужащими, а также внедрение современных приемов, методов и процедур индивидуального обучения и коллективной военной подготовки», - отмечается в сообщении.

В учениях примут участие военнослужащие мотострелковой бригады «Молдова», батальона спецназначения Fulger («Молния») Национальной армии, а также военнослужащие воздушно-десантной дивизии из США, отмечается в сообщении. Помимо этого, будет задействована техника из оснащения Национальной армии, а также два военных самолета C-130 Hercules командования США в Европе и Африке.

Учение Swift Response является частью многонациональных учений Defender Europe 24. Национальная армия Молдовы участвует в учениях Defender Europe с 2021 года. Они проходят в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2024 год.