Армянский министр: «Мы чертим границу…»

В результате процесса делимитации Азербайджан и Армения получат свои правовые границы, заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

«Мы ставим столб, чтобы ни у одной из сторон не было причины нападать друг на друга. Когда на границах существует проблема, нет четкости, это иногда становится причиной для приграничных споров. Сейчас имеется четкая приграничная линия, и это может предотвратить подобные явления», - сказал Саносян армянским журналистам.

«Никто не сдает землю, мы чертим границу. Вы предлагаете выбрать войну, а не жить в мире? Никто не меняет территорию Армении», - заявил министр.