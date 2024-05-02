Узбекистанца приговорили к семи годам за оскорбление президента

Житель Ферганы приговорен к семи годам лишения свободы за публикацию в Facebook оскорбительных стихотворения и видеороликов в адрес президента Узбекистана. Об этом сообщает Fergananews.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что Наманганский городской суд Узбекистана приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину за оскорбление президента Шавката Мирзиёева. Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 158 и п. «б» ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Узбекистана (публичное оскорбление или клевета в отношении президента в интернете и незаконный выезд за границу). Обвиняемый оставил комментарий под публикацией в Facebook, в которой сообщалось о планируемом участии Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года.

Поправка в Уголовный кодекс Узбекистана, которая предусматривает ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета, была внесена в конце марта 2021 года. За совершение такого преступления грозят исправительные работы до трех лет или ограничение свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет.