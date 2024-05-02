Байден студентам: Есть право на протест, но нет права на хаос

«Существует право на протест, но нет права устраивать хаос», – сказал Байден.

Как сообщает «Голос Америки», Байден сделал это заявление после того, как в четверг рано утром полиция захватила штурмом палаточный лагерь пропалестинских протестующих в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Несколько человек были арестованы.

Президент США Джо Байден заявил, что пропалестинские протесты в кампусах американских университетов проверяют на прочность два основополагающих американских принципа – право на свободу слова и верховенство закона. Байден подчеркнул, что оба эти принципа должны соблюдаться.

«Уничтожение имущества – это не мирный протест. Это противозаконно. Вандализм, незаконное проникновение (в здание), битье окон, закрытие кампусов, отмена занятий и выпускных вечеров – все это не является мирным протестом», – подчеркнул американский президент.

Байден отметил, что США не являются авторитарной страной, которая заставляет критиков молчать, но «порядок должен преобладать». «Инакомыслие необходимо для демократии, но оно никогда не должно приводить к беспорядкам или отрицанию прав других людей, чтобы студенты не могли закончить семестр и обучение в университете», – заявил Байден.

На вопрос, должны ли губернаторы штатов вызывать войска Национальной гвардии для восстановления порядка в случае необходимости, Байден ответил «нет».

Байден также сказал, что протесты не повлияли на позицию его администрации по Ближнему Востоку, и что Белый дом не собирается пересматривать свою политику.

Он добавил, что в Америке «нет места антисемитизму или угрозам насилия в отношении еврейских студентов», а также исламофобии или дискриминации американцев арабского или палестинского происхождения.

CNN отмечает, что это первый подробный комментарий Байдена по поводу пропалестинских протестов в американских университетах.

С середины апреля на территории десятков американских университетов проходят пропалестинские протесты. Демонстрации охватили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Техасский университет, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Колумбийский университет и другие. Студенты в кампусах ставят палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку боевых действий в секторе Газа. За три недели более 1500 человек были задержаны в кампусах колледжей и университетов.

29 апреля протестующие захватили и забаррикадировали Гамильтон-холл — одно из главных зданий кампуса Колумбийского университета, где располагаются преимущественно административные офисы. Им удалось продержаться в захваченном здании около 12 часов, после чего полиция осободила его в ходе рейда. Около 300 человек были задержаны.