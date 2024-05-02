Прогноз разведки США по войне в Украине

По словам Хейнс, Россия усилила удары по инфраструктуре Украины, чтобы помешать Киеву перемещать вооружение и войска, замедлить оборонное производство и заставить его рассмотреть возможность переговоров.

Россия будет прибегать к более «агрессивной тактике» в Украине. Такой прогноз дала директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

«Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предлагает никакого правдоподобного пути к победе», – заявила директор Национальной разведки США.

Хейнс отметила, что эта «агрессивная тактика», скорее всего, будет продолжаться, и «война вряд ли закончится в ближайшее время».

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.