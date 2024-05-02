Что обсудили главы SOCAR и «Нафтогаз»
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с генеральным исполнительным директором украинской компании «Нафтогаз» Алексеем Чернышовым. Об этом сообщили в SOCAR.
Согласно информации, на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, возможности хранения азербайджанского газа в Украине.
Наджаф и Чернышов обменялись мнениями по энергетическому переходу, декарбонизации, вопросам, представляющим взаимный интерес.