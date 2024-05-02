Саудовская Аравия выдвинула Израилю два требования

Власти Саудовской Аравии требуют прекращения огня в секторе Газа и создания палестинского государства для процесса нормализации отношений с Израилем, заявили в Госдепартаменте США.

«Саудовская Аравия дала ясно понять, что для процесса нормализации с Израилем у нее два требования: спокойствие в секторе Газа и выработка пути для создания палестинского государства», - сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он отметил, что решение этих вопросов важно для заключения глобального соглашения, над которым работают в настоящее время США и Саудовская Аравия.

«Мы рассматриваем не только путь к созданию двух государств, восстановление Газы, но и то, кто будет управлять Газой, безопасность там. Мы работаем над всем этим», - сказал Миллер.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США и Саудовская Аравия приближаются к заключению соглашения, которое усилит связи стран в сфере безопасности и технологий, в том числе ядерных, и которое может привести к нормализации отношений королевства с Израилем. Соглашение, в частности, предусматривает обязательства военных США защищать Саудовскую Аравию.