Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 2 мая 2024, 22:46

Армянское лобби в обеих палатах Конгресса США в эти дни значительно активизировалось, то выдвигая законодательные инициативы, призывающие к санкциям против Азербайджана, то пытаясь добиться выделения Армении пакета помощи в сотни миллионов долларов. Баку принимает ответные меры против подобной деятельности и заключает соглашения с лоббистскими компаниями для защиты своих интересов в Конгрессе.

1 мая делегация группы дружбы с США парламента Армении во главе с депутатом от правящей партии «Гражданский договор» Саркисом Ханданяном отправилась в Вашингтон. Делегация встретилась с председателем Комитета по международным отношениям Сената США Беном Кардином. В сообщении, распространенном парламентом Армении, говорится, что на встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и проект «Перекресток мира» как важный компонент обеспечения мира в регионе. Однако нет сомнений в том, что целью визита армянских депутатов в Вашингтон является еще и участие в лоббистской деятельности против Азербайджана в Конгрессе. А также попытка урвать максимально большой кусок помощи из бюджета США в следующем году. Пока делегация армянского парламента находилась в Вашингтоне, 66 конгрессменов призвали Комитет иностранной помощи Палаты представителей выделить 200 миллионов долларов в качестве помощи Армении для «беженцев из Карабаха».

Известно, что армянская диаспорская организация «Ай Дат» работала с конгрессменами, подписавшими это обращение. В документе также содержится призыв к США увеличить военную помощь Армении, прекратить всю помощь Азербайджану и ввести санкции. Еще конгрессмены призвали выделить Армении 20 миллионов долларов на оборону, а также еще 10 миллионов на военное образование и обучение военных за рубежом, на правовые и демократические реформы. Письмо было отправлено Марио Диас-Балларту, председателю подкомитета Палаты представителей по ассигнованиям на внешние операции, и конгрессмену Барбаре Ли. Отметим, что после того, как осенью прошлого года Азербайджан, осуществив антитеррористические меры в Карабахе, восстановил полный суверенитет над своей территорией, в результате усилий армянского лобби Государственный департамент отказался приостановить действие 907-й поправки. В результате была приостановлена помощь США Азербайджану в военной сфере и сфере безопасности. С тех пор армянское лобби периодически выступает в Конгрессе с различными законодательными инициативами, призывающими к санкциям против Азербайджана или к полному блокированию помощи, но ни одна из этих инициатив не увенчалась успехом.

Азербайджан также осуществляет лоббистскую деятельность в Конгрессе, чтобы защитить свои интересы, но предпочитает пользоваться легальными методами. Как пишет Politico, с этой целью правительство Азербайджана пользуется услугами компании K Street. Издание отмечает, что американские законодатели пытаются полностью заблокировать помощь Баку в бюджете 2025 года, чтобы «наказать» Азербайджан за уход армян из Карабаха, в то время как Азербайджан лоббирует в Палате представителей усилия по предотвращению подобного исхода. Еще одна компания, осуществляющая лоббистскую деятельность в пользу Азербайджана, Friedlander Group, направила на днях письмо в Министерство юстиции США, в котором предупредила, что законопроект, выдвинутый армянским лобби в Конгрессе, нанесет ущерб нормализации отношений между Баку и Ереваном, в первую очередь самой Армении.