ООН призвала власти Грузии отозвать закон об «иноагентах»

«Я призываю грузинские власти отозвать законопроект и вступить в диалог, в том числе с гражданскими обществами и медиаорганизациями», - говорится в заявлении Тюрка, которое цитирует Интерфакс.

Власти Грузии должны отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и вступить в диалог с гражданским обществом, а организаторам демонстраций и протестующим необходимо вести себя мирно. Так считает верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, обозначение НПО и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, как организаций, действующих в интересах иностранных государств, «угрожает праву на свободу выражения мнений».

Тюрк также обеспокоен сообщениями об «излишнем и непропорциональном» использовании силы полицейскими в отношении протестующих против законопроекта. Он призвал власти уважать их право на свободу собраний.

Вместе с тем Тюрк обратился к протестующим и организаторам демонстраций с просьбой вести себя мирно и воздерживаться от насилия.

Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая. Оппозиционные партии и НПО Грузии в последние дни проводят ежедневные акции протеста против принятия этого закона об «иноагентах».