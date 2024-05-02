Миллиардные убытки: «Газпром» ушел в минус

Российский «Газпром» в 2023 году получил чистый убыток в 629,1 млрд рублей (почти $6,8 млрд) после чистой прибыли 1,23 трлн рублей (около $13 млрд) годом ранее. Такие данные обнародованы в отчетности компании по международным стандартам в четверг, 2 мая.

Общая выручка газового концерна в прошлом году сократилась на 27% - до 8,54 трлн рублей с 11,7 трлн рублей в 2022 году.

Российские СМИ пишут, что доходы «Газпрома» снижаются из-за потери европейского рынка экспорта газа, который был самым прибыльным его бизнесом в сегменте продаж топлива. В прошлом году российские поставки газа в Европу сократились до 28,3 млрд кубометров.

За первый квартал 2024 года «Газпром» получил убыток в размере почти 47 млрд рублей ($501 млн) против прибыли в 125,4 млрд рублей ($1,34 млрд) годом ранее.