Бросить Гарвард ради Шираза! по ту сторону света
Антиизраильские, а порой откровенно антисемитские выступления студентов в кампусах многих американских университетов стали неприятным, а для кого-то – наоборот, радостным сюрпризом. А в Иране даже увидели прекрасные открывающиеся возможности.
Ректор Ширазского университета Мохаммад Моазени, сообщило государственное телевидение Ирана, пригласил всех студентов и научных сотрудников, которых исключат из американских университетов за участие в пропалестинских манифестациях, продолжить свою учебу в его вузе.
«Студенты и даже профессора, которых исключили или которым грозит исключение, могут продолжить свои занятия в Ширазском университете, и, я думаю, другие университеты Шираза и провинции Фарс тоже готовы предоставить соответствующие возможности». За весь Иран ректор расписываться не стал. Зато расширил свое предложение и для студентов европейских университетов.
Этот великодушный жест прекрасен во всех отношениях.
А и в самом деле: пусть приезжают и кричат антиизраильские и антиамериканские лозунги сколько угодно! Как в старом советском анекдоте: «Вы можете выйти к Белому дому и назвать американского президента дураком? Вот и я могу запросто выйти на Красную площадь в Москве и назвать американского президента дураком!»
Американские студенты потому свободно и выходят на протесты, что у них есть такая возможность, которой они регулярно пользуются. Свобода слова и политического выражения в США действуют в беспредельно широком спектре, критикуй хоть Белый дом, хоть бога, хоть черта, поддерживай хоть Гитлера, хоть Хаменеи. Запрещены лишь призывы к насилию и собственно насилие.
Появление полиции на территории университетов возможно лишь в тех случаях, когда университетское руководство дало на это согласие, а согласие оно дает в редких случаях, как раз когда нужно избежать с помощью полиции случаев насилия или прекратить начавшиеся стычки. В этот раз вышло достаточно горячо, но если кого-то и будут исключать, то не за «неправильные» взгляды, а именно за экстремистские проявления.
Переместите этих студентов, привыкших к свободе слова и демонстраций, в Иран, и вы гарантированно получите буйных застрельщиков антиправительственных выступлений. Право на свободу выражения для них в тысячу раз дороже тех, по которым они выступают с протестами. Демонстранты, может, и антиизраильски настроены, но это в первую очередь американские демонстранты, совершенно непуганые.
Вспоминается анекдотичная история, когда в Ялте в первые месяцы после аннексии Крыма на протестный пикет вышло полтора десятка пожилых женщин, недовольных какими-то действиями или бездействием городских властей, - дело для Украины обычное и даже заурядное. Каково же было их изумление, когда через короткое время появилась полиция и начала крутить им руки. Женщины кричали, что они за Путина, «свои», но «свои» в России на митинги, когда им вздумается, не выходят.
А вообще, конечно, хотелось бы посмотреть на тех студентов или, еще веселее, профессоров из Лиги плюща – ведущих американских университетов, которые примут предложение Мохаммада Моазени. Такая возможность поменять свою жизнь самым коренным образом!..