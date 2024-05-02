Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 2 мая 2024, 23:04

Антиизраильские, а порой откровенно антисемитские выступления студентов в кампусах многих американских университетов стали неприятным, а для кого-то – наоборот, радостным сюрпризом. А в Иране даже увидели прекрасные открывающиеся возможности. Ректор Ширазского университета Мохаммад Моазени, сообщило государственное телевидение Ирана, пригласил всех студентов и научных сотрудников, которых исключат из американских университетов за участие в пропалестинских манифестациях, продолжить свою учебу в его вузе.

«Студенты и даже профессора, которых исключили или которым грозит исключение, могут продолжить свои занятия в Ширазском университете, и, я думаю, другие университеты Шираза и провинции Фарс тоже готовы предоставить соответствующие возможности». За весь Иран ректор расписываться не стал. Зато расширил свое предложение и для студентов европейских университетов. Этот великодушный жест прекрасен во всех отношениях. А и в самом деле: пусть приезжают и кричат антиизраильские и антиамериканские лозунги сколько угодно! Как в старом советском анекдоте: «Вы можете выйти к Белому дому и назвать американского президента дураком? Вот и я могу запросто выйти на Красную площадь в Москве и назвать американского президента дураком!»

Американские студенты потому свободно и выходят на протесты, что у них есть такая возможность, которой они регулярно пользуются. Свобода слова и политического выражения в США действуют в беспредельно широком спектре, критикуй хоть Белый дом, хоть бога, хоть черта, поддерживай хоть Гитлера, хоть Хаменеи. Запрещены лишь призывы к насилию и собственно насилие. Появление полиции на территории университетов возможно лишь в тех случаях, когда университетское руководство дало на это согласие, а согласие оно дает в редких случаях, как раз когда нужно избежать с помощью полиции случаев насилия или прекратить начавшиеся стычки. В этот раз вышло достаточно горячо, но если кого-то и будут исключать, то не за «неправильные» взгляды, а именно за экстремистские проявления. Переместите этих студентов, привыкших к свободе слова и демонстраций, в Иран, и вы гарантированно получите буйных застрельщиков антиправительственных выступлений. Право на свободу выражения для них в тысячу раз дороже тех, по которым они выступают с протестами. Демонстранты, может, и антиизраильски настроены, но это в первую очередь американские демонстранты, совершенно непуганые.