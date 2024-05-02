Фархад Мамедов, автор haqqin.az 2 мая 2024, 23:33

После февральского прорыва обороны ВСУ на Донецком фронте и получения частичного контроля над критически важным населенным пунктом Очеретино российская армия продолжает движение на запад. Если ситуация продолжится в том же ключе, то президент России Владимир Путин сможет отметить 9 мая в приподнятом состоянии духа… По последним данным, русские укрепились в Очеретино и используют контроль над этим населенным пунктом для фланговых продвижений. 2 мая возникла реальная угроза окружения украинских бригад, удерживающих часть Очеретино, которые пытаются задействовать резервы в попытке стабилизировать сложную ситуацию. Об этом сообщил представитель бригады «Хортица» Назар Волошин.

«Что касается Очеретино… были введены дополнительные силы и средства из резерва», - проинформировал он. При этом Волошин признал, что российские войска имели на этом участке фронта «определенный тактический успех». Если оставить за скобками события февраля 2022 года, когда россияне стремительно наступали вглубь Украины, захват Очеретино можно считать самой быстрой атакой российской армии за все время войны в Украине. Буквально за несколько дней они продвинулись в этом направлении фронта на 10 километров и создали серьезный кризис в линии обороны украинской армии. Бригады ВСУ, ослабленные нехваткой живой силы и боеприпасов, с трудом стабилизируют ситуацию. По пессимистическим прогнозам, им придется отойти на вторую линию обороны, что чревато потерями нескольких крупных населенных пунктов Донецкой области.

По словам представителя бригады «Хортица», на отдельных направлениях оккупанты создали определенное преимущество в силах и средствах. «Противник активно атакует по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имел какие-то определенные стратегические успехи, - признал Волошин. - Российская армия продолжает штурмовать украинские позиции, используя все виды вооружения, в том числе авиацию. Цель оккупантов - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Одновременно на Бахмутском направлении армия Россия пытается вернуть под свой контроль некоторые населенные пункты и захватить новые». Волошин также добавил, что противник продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты как авиацией, так и артиллерией, а также ведет борьбу за территорию вокруг этого важного в стратегическом плане населенного пункта, чтобы выйти на другие близлежащие населенные пункты - Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Как утверждает Министерство обороны РФ, российские войска захватили поселок Бердычи Донецкой области и улучшили таким образом свои позиции. Бердычи находится в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой осуществляется снабжение одной из группировок ВСУ. В данный момент логистика снабжения украинских войск в этом районе основательно нарушена. Как пишет РИА «Новости», контроль над поселком Бердычи позволит российским военнослужащим продвинуться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья — одной из ключевых линий обороны ВСУ.

В настоящий момент российская армия находится в непосредственной близости от Новоалександровки и всего в десяти километрах от ключевой развязки трассы Т-0504 между Покровском и Константиновкой. Вдобавок расстояние от текущих позиций российских войск до трассы Н-20, ведущей к Константиновке, составляет чуть более 12 километров. Из чего следует, что российскому командованию доступны по меньшей мере два варианта для дальнейшего наступления, а также возможность продолжить движение на запад от Очеретино вдоль железной дороги. Отмечается, что на данный момент ВСУ не способны этому помешать. Напряженная ситуация сложилась и вокруг города Часов Яр. Немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке сообщает, что русские пытаются обойти этот город с фланга. По его информации, подразделения российской армии форсировали водохранилище возле Часова Яра. Это означает, что основная линия обороны ВСУ прорвана. Украинские источники сообщают, что попытки российской армии окружить город с флангов не увенчались успехом, и поэтому она прибегла к лобовым атакам.

«Противник использует бронетехнику, пехоту, имеет преимущество в воздухе и постоянно использует управляемые авиационные бомбы, — рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ. - Враг не может охватить Часов Яр с флангов... Они штурмуют непосредственно как отдельными группами пехоты, это у них такая тактика, так и привлекая танки и боевые бронированные машины... На сегодня у них еще в воздухе есть преимущество, и они постоянно его используют». Институт военных исследований США (ISW) сообщает, что для увеличения темпов наступления на Донецком фронте в связи с предстоящим Днем Победы 9 мая российская армия сумела сформировать и перебросить с Запорожского направления две дополнительные бригады. Как сообщает ISW, россияне могут попытаться перебросить на восток Украины из района поселка Работино в Запорожской области 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии. Это даст русским возможность воспользоваться на территории Донецкой области текущим «окном уязвимости». По словам американских военных аналитиков, сейчас российская армия пытается использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки для достижения более широкого прорыва в этом районе и активизирует наступление с целью захвата Часова Яра. На Авдеевском направлении российская армия создала относительно сплоченную группировку сил, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и 1-го армейского корпуса (АК) «Донецкой Народной Республики». Хотя обе эти группы истощены участием в интенсивных наступательных операциях в течение последних нескольких месяцев, 76-я и 7-я дивизии могут служить в качестве ударной силы для продолжения атак в этом районе.