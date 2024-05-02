В Сербии новый кабмин: «разворот в сторону» России

Вучевич считается давним сторонником президента Сербии Александара Вучича. Он заявил, что Белград «не может и не будет отказываться» от дружбы с Россией, но при этом считает интеграцию в ЕС «стратегической целью».

«Мы ясно осудили нападение России на Украину, территориальная целостность Украины для Сербии неприкосновенна, но присоединяться к политике санкций мы не будем»,— заверил Вучевич, добавив, что Белград заинтересован в хороших отношениях и с США, и с Китаем.

В состав нового правительства вошел бывший директор Агентства безопасности и информирования Сербии Александр Вулин: он стал вице-премьером. Настроенный резко антизападно и подчеркнуто пророссийски Александр Вулин минувшим летом был включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». В последние годы он не раз посещал РФ, где непременно встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым, а недавно участвовал в Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант».

Возвращен в кабинет в качестве министра без портфеля и Ненад Попович, имеющий обширные бизнес-интересы в России. Он так же, как и Александр Вулин, включен в санкционный список США и тоже в основном из-за связей с РФ.

«Мы разочарованы тем, что две фигуры, находящиеся под санкциями, предложены на посты в новом правительстве», — заявили в Госдепартаменте США еще до утверждения сербского кабинета в парламенте, оговорившись, что не претендуют «ни на какую роль в кадровых решениях правительства Сербии».

Сохранил сильные позиции в новом сербском кабинете и Ивица Дачич, считающийся в Сербии одним из ключевых пророссийских политиков.

Пост главы МИД занял экс-посол Сербии в США Марко Джурич.

«Состав нового правительства Сербии с Вулином и Дачичем на ключевых министерских позициях показывает: Сербия полностью разворачивается в сторону России», — цитирует «Коммерсант» известного боснийского политолога и публициста Драгана Бурсача.

Парламентские и муниципальные выборы состоялись в Сербии в декабре 2023 года. На них победила коалиция «Сербия не должна останавливаться», лидером которой является Вучич.