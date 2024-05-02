Арест Байрамовой и перепалка на суде

Уголовное дело против вышеуказанных лиц было возбуждено в феврале прошлого года на основании обращения родителей больных детей. Выяснилось, что Сеидова вместе с другими обвиняемыми выманила у 36 родителей больных талассемией детей около миллиона манатов, пообещав отправить их на лечение в Турцию.

Продолжается судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владелицы компаний Urmedhelp и My Doc Tour, и Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, потерпевшая Шахбаджи Исаева обратилась с ходатайством и попросила арестовать Айнур Байрамову в зале суда: «Она запросила 20 тысяч долларов на экстренную операцию для моего внука в Анталье. Мы отдали 34 тысячи манатов. Все сняли на видео. Я хочу, чтобы ее арестовали».

С аналогичным ходатайством выступили и другие потерпевшие. Они также требовали ареста Айсель Мамедовой.

Айнур Байрамова, правда, возражала, сказав, что у нее на попечении онкобольной ребенок и что на заседания она ходит вовремя.

Суд после совещания удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны и изменил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Байрамовой. Она была арестована в зале суда. После этого между сторонами произошел конфликт. Обвиняемой стало плохо, и суд отложили. Байрамова под конвоем была отправлена в исправительное учреждение.

Судебный процесс продолжится 8 мая.