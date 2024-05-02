«У Украины нет выбора…»

По его словам, такие войны могут закончиться только договорами. Сейчас обе стороны пытаются занять «наиболее выгодную позицию» перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года, считает он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий не видит способа для Украины выиграть войну на поле боя. Даже если бы она смогла оттеснить российские войска к границам 1991 года, что кажется уже все более отдаленной перспективой, это не закончило бы войну. Такую позицию представитель украинской разведки изложил изданию The Economist.

«К тому времени Россия столкнется с серьезными «встречными ветрами». Российские военные производственные мощности расширились, но достигнут плато в начале 2026 года из-за недостатка материалов и инженеров, считает Скибицкий. Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина «закончится» первой», – говорится в материале британского издания.

По мнению Скибицкого, самым неопределенным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не найдут способа дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Украине, они тоже в конце концов окажутся под прицелом России. Храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив угрозу со стороны воздушно-десантных войск и морской пехоты России как минимум на десятилетие, говорит Скибицкий. Сейчас вопрос в том, отблагодарит ли Европа за это, оставив Украину в игре.

«Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны... зависит не только от нас», – подчеркнул представитель ГУР.

Представитель украинской разведки предполагает, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Основное наступление России начнется «в конце мая или в начале июня». По его словам, Россия задействовала 514 000 сухопутных войск, что превышает оценку в 470 000, которую в прошлом месяце озвучил генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий НАТО.

Май будет ключевым месяцем, говорит Скибицкий, поскольку Россия применяет «трехслойный» план дестабилизации страны. Главный фактор — военный. Несмотря на то, что американский Конгресс с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она дойдет до линии фронта. Вряд ли она сможет сравниться с российскими запасами снарядов или обеспечить эффективную защиту от управляемых авиабомб.

Второй фактор — российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского, чей президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция четко позволяет его продление на неопределенный срок в военное время.

Третьим фактором, по словам генерала, является кампания России по международной изоляции Украины: «Они будут расшатывать ситуацию любым способом».