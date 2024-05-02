Крымский мост взорвали ракетным топливом
Для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года было применено твердое ракетное топливо, спрятанное в рулоны полиэтиленовой пленки. Об этом пишет российский «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты экспертизы.
«В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы», — пишет газета.
Мощность этого заряда российские взрывотехники оценили примерно в 10 тонн тротила. Детонатором, по их мнению, послужило маленькое взрывное устройство, заряженное пластитом, а сработало оно от сигнала GPS-навигатора в заданной точке маршрута грузовика, который вез этот груз.
Взрыв 8 октября 2022 года разрушил два пролета автомобильной части моста, а также поджег цистерны в поезде, который оказался рядом на железнодорожной части моста в момент взрыва. Согласно материалам следствия, твердое ракетное топливо и детонатор были упакованы в рулоны пленки, предположительно на территории Украины, затем этот груз был отправлен в болгарский город Русе на Дунае, после переправлен в грузинский Поти, оттуда — в Ереван, где подменили часть документов. После этого груз через Грузию привезли в Россию в Армавир, а оттуда ничего не знавший водитель повез его на грузовике в Крым. По документам это была поставка от одной фирмы из Ульяновска другой фирме в Симферополь.
Соучастниками этой операции СК объявил восьмерых граждан России, Украины и Армении. Их будут судить очно. Еще несколько человек, включая главу СБУ Василия Малюка, российские власти обвинили и арестовали заочно.