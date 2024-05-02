Крымский мост взорвали ракетным топливом

Для подрыва Крымского моста в октябре 2022 года было применено твердое ракетное топливо, спрятанное в рулоны полиэтиленовой пленки. Об этом пишет российский «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты экспертизы.

Мощность этого заряда российские взрывотехники оценили примерно в 10 тонн тротила. Детонатором, по их мнению, послужило маленькое взрывное устройство, заряженное пластитом, а сработало оно от сигнала GPS-навигатора в заданной точке маршрута грузовика, который вез этот груз.

Взрыв 8 октября 2022 года разрушил два пролета автомобильной части моста, а также поджег цистерны в поезде, который оказался рядом на железнодорожной части моста в момент взрыва. Согласно материалам следствия, твердое ракетное топливо и детонатор были упакованы в рулоны пленки, предположительно на территории Украины, затем этот груз был отправлен в болгарский город Русе на Дунае, после переправлен в грузинский Поти, оттуда — в Ереван, где подменили часть документов. После этого груз через Грузию привезли в Россию в Армавир, а оттуда ничего не знавший водитель повез его на грузовике в Крым. По документам это была поставка от одной фирмы из Ульяновска другой фирме в Симферополь.

Соучастниками этой операции СК объявил восьмерых граждан России, Украины и Армении. Их будут судить очно. Еще несколько человек, включая главу СБУ Василия Малюка, российские власти обвинили и арестовали заочно.