И такое бывает: американцы и русские делят одну военную базу в Нигере

Российские войска вошли на авиабазу в Нигере, где размещаются войска США, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, российские войска не смешиваются с войсками США, а используют отдельный ангар на авиабазе 101, который находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

США согласились вывести более чем 1000 военнослужащих из Нигера после того, как военная хунта, пришедшая к власти в африканской стране, разорвала военное соглашение с США.