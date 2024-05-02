Обидчики «Карабаха» продолжают побеждать в Лиге Европы

В Лиге Европы обидчик «Карабаха» «Байер» продолжает свою беспроигрышную серию. На этот раз леверкузенцы обыграли в гостях итальянскую «Рому» - 2:0. Их серия без поражений составляет 47 матчей.

В другом полуфинале французский «Марсель» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью 1:1.

В Лиге конференций английская «Астон Вилла» дома проиграла греческому «Олимпиакосу» - 2:4, а итальянская «Фиорентина» в родных стенах одолела бельгийский «Брюгге» - 3:2.

Ответные матчи состоятся через неделю.